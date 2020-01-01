Елена Синица Краевой парламент принял постановление о модернизации первичного звена здравоохранения Оно содержит рекомендации по повышению обеспеченности территорий врачами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законодательное собрание Пермского края приняло постановление о модернизации первичного звена здравоохранения. Решение принято на пленарном заседании 20 января.

В постановлении содержатся рекомендации в адрес краевого правительства. В частности, депутаты парламента предложили разработать допмеры по повышению обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом. Также предложены мероприятия по обеспечению транспортной доступности медицинских организаций для инвалидов и маломобильных групп населения.





Ранее сообщалось, что, по данным 2020 года, в крае работает 9690 врачей и 20 352 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами в крае составляет 37,3 (в ПФО — 36,1, в РФ — 37,6), средним медперсоналом — 78,3 (в ПФО — 87,1, в РФ — 82,8). При этом наиболее высокая обеспеченность кадрами в Перми, Кудымкарском и Осинском округах, самая низкая — в Кизиле, Гремячинске и Чердыни.





«В прошлом году мы ввели ежемесячные выплаты для студентов медицинских колледжей, обучающихся по целевому набору, в рамках бюджета на ближайшие три года были выделены средства на выплаты медработникам, которые трудоустраиваются в территории с низкой обеспеченностью кадрами. Необходимо проанализировать эффективность существующих мер поддержки и продолжить работу по решению кадрового вопроса», — отметил Валерий Сухих.

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