В Перми ученикам начальных классов начали оформлять льготные проездные прямо в школе С 1 января школьники первых — четвёртых классов получили право на бесплатные поездки в общественном транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

Школьникам начальных классов, получившим с 1 января 2022 года право на бесплатный проезд в городских автобусах и трамваях, оформлять льготы начали прямо в учебных заведениях. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

Как напомнили в ведомстве, до этого с начала года бесплатный проезд ученикам первых — четвёртых классов оформлялся только в пунктах продажи проездных документов при наличии транспортной карты (красная льготная карта либо школьная карта, совмещённая с транспортной) и справки из школы на текущий учебный год.

Если у ученика нет такой карты, то она будет выдана ему в школе, пояснили в пермской мэрии. Если у ребенка есть транспортная карта, то достаточно проверить наличие льготы на сайт edem.permkrai.ru.

В мэрии отметили, что при совершении поездок в транспорте школьник обязательно должен приложить карту к валидатору и зафиксировать поездку. В случае инцидентов в транспорте (порча имущества, причинение вреда здоровью и т. д.) это поможет возместить причинённый ущерб.

Как напоминает ВЕТТА, также ребёнок должен иметь при себе действующую справку из школы и при необходимости предъявить её контролёрам или кондуктору.

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