Елена Синица Гимназии в Чайковском присвоено имя Алексея Кирьянова С ходатайством обратились администрация округа, работники и родители образовательного учреждения Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Краевой парламент поддержал постановление о присвоении Чайковской гимназии с углублённым изучением иностранных языков имени Алексея Валерьевича Кирьянова. С инициативой выступил спикер краевого парламента Валерий Сухих. Решение принято на пленарном заседании 20 января.

Изначально с ходатайством о присвоении гимназии имени Алексея Кирьянова обратились администрация Чайковского городского округа, общественная организация «Чайковский комитет ветеранов войны в Афганистане, Чечне и других локальных военных конфликтов» и коллектив работников и родителей образовательного учреждения.





Поясняется, что Алексей Кирьянов был выпускником гимназии. Также он являлся участником боевых действий на Северном Кавказе. С начала Второй чеченской войны в составе своего подразделения был направлен в Чеченскую республику. Погиб 1 марта 2000 года при исполнении служебных обязанностей. Он был посмертно награждён орденом Мужества.





«Это решение важно сегодня не только для местного сообщества ветеранов и жителей Чайковского, но и для всех нас. Мы не должны забывать своих героев, отдавших жизнь за мир и нашу безопасность. Это важно ещё и потому, что воспитывать подрастающее поколение мы должны правильно — на примерах мужества, героизма, самоотверженности, любви к своей Родине», — сказал председатель заксобрания Валерий Сухих.

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