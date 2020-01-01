За год в Прикамье выявили 239 нарушений в работе коллекторских агентств
Это в полтора раза больше, чем в 2020 году
За 2021 год в Пермском крае выявлено 239 нарушений в работе микрофинансовых организаций и коллекторских агентств. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. По 198 нарушениям уже прошли суды. В общей сложности на виновных наложены штрафы на сумму более 7,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
На 12% (до 437) увеличилось и количество жалоб, поступивших в службу судебных приставов. Каждая третья жалоба признана обоснованной.
Жители Прикамья жалуются на оскорбления, психологическое давление, частые телефонные звонки, текстовые и голосовые сообщения, в том числе и третьим лицам, которые с займом никак не связаны.
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