Снимите это немедленно: семь устаревших аксессуаров, о которых стоит забыть Поделиться Поделиться Твитнуть

Любой женский наряд кардинально преображается, если к нему подобрать модные аксессуары: пояс, бижутерию, заколки для волос, головные уборы, очки. Но мода за два-три года кардинально поменялась, а аксессуары вообще имеют тенденцию выходить из моды особенно стремительно. Проведите ревизию своих аксессуаров, возможно, некоторые из них безнадежно устарели, например, следующие нижеперечисленные семь нужно срочно отложить в долгий ящик.

Сняли поясную сумку

Она не в тренде с начала 20-х годов XXI века. На замену «торгашке», как прозвали в народе сумку на поясе, пришли аналогичные варианты, которые выглядят более современно и женственно. Это навесной кошелек, так называемый поясной клатч, он подбирается в тон ремню. «Торгашку» можно оставить для прогулок с собакой или пробежек в лесу.

Забыли о прозрачной сумке

С прозрачной сумкой, содержимое которой было видно всем, вынуждавшей носить в ней еще одну сумочку в тон, но размером поменьше, модницы распрощались еще в 2021 году. Стильная альтернатива ей — мягкие плетёные, вязаные, плюшевые сумки, а также тоуты, почтальонки на жёстком каркасе.

Комплекты — носим раздельно

Мода на минимализм разделила любимые нами комплекты, вместе носить набор аксессуаров — тоже уже не стильно. Это касается не только комплектов шарфа, шапочки одного цвета и фактуры, но и бижутерии в наборе с цепочкой, серьгами, кольцом или колье. Если всё вместе, то это чересчур громоздко, старомодно. Рекомендуется носить детали комплекта по отдельности каждый.

Высокие обручи меняем на узкие

Многим женщинам нравилось носить крупные бархатные обручи на голове, которые позволяли красиво прибрать волосы. Опять-таки из-за минимализма меняем их на узкие или лучше на шелковый платок, которым можно стильно украсить распущенные волосы, пучки, высокие длинные хвосты. Если без ободка открытая голова летом вам кажется неукрашенной, то выбирайте яркую, принтованную солнцезащитную оправу, например такую как в шестиугольных очках Furla 256 2AQ с синими линзами. Можно перейти на сайт интернет-магазина «Оптика Аутлет» и, используя поиск, подобрать оригинальные брендовые очки и оправы высокого качества.

Узкие очки-тринити — врачи не рекомендуют

Бум на узкие очки-тринити, какие носили герои блокбастера «Матрица», прошел, хотя образ ещё сохраняется в солнцезащитных вариантах. Тем более что офтальмологи не одобряли чересчур узкую форму оправы, не дающую полноценного обзора для глаз. Если вам по душе оригинальные оправы, примерьте двухцветные очки Givenchy 951 GFU из современного итальянского полимера.

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