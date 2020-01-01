Главный железнодорожный вокзал Перми предложили переименовать в Пермь Великую Соответствующее предложение направлено губернатору Поделиться Поделиться Твитнуть

РЖД

Железнодорожный вокзал Пермь II может сменить название на Пермь Великую. Соответствующее предложение в адрес губернатора Прикамья направило региональное отделение ЛДПР. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на руководителя фракции либерал-демократов в Законодательном собрании Олега Постникова, разместившего пост в соцсетях.

Идею переименования депутату подсказала инициатива администрации Красноярска. Власти этого города якобы в борьбе с соседним Новосибирском за неофициальное звание столицы Сибири предложили переименовать местный ж/д вокзал в Красноярск-Главный.

«Так может и нам пора перестать бороться с Екатеринбургом за звание столицы Урала, будучи Второй?» — рассуждает Постников.

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