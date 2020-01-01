Елена Бардукова
Для модернизации программного обеспечения транспорта Перми изучат опыт Канады и Франции
Техзадание планируется подготовить до конца первого квартала 2022 года
Для модернизации программного обеспечения для автоматизации процесса составления расписания общественного транспорта Перми городские власти тестируют программные продукты российских и зарубежных производителей. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству Пермского городской думы сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
«Мы взаимодействовали с компаниями, которые представляют Францию и Канаду, изучали, как у них выстроен процесс. У них есть на что посмотреть с точки зрения функционала и качества разработки», — рассказал Анатолий Путин.
Он добавил также, что в первом квартале 2022 года планируется завершить формирование технического задания и приступить непосредственно к процедуре торгов.
При общении с журналистами Анатолий Путин пояснил, что модернизация программного обеспечения необходима для оперативной корректировки расписания общественного транспорта, например, в случае введения дополнительных выходных дней, проведения ремонтных работ и т.д.
Однако, по словам председателя комитета по городскому хозяйству Максима Спиридонова, администрация предоставила необходимую информацию не в полном объёме. В частности, не указана стоимость программного продукта, а также срок его внедрения, поэтому данный вопрос решено оставить на контроле депутатов.
Между тем, по данным Пермской городской думы, на 2022-2024 годы в бюджете краевой столицы заложены средства на цифровизацию систем оплаты проезда, учёта пассажиропотока и навигационного контроля. В 2022 году на эти цели планируется потратить 37,6 млн руб., в 2023 и 2024 годах — по 39,1 млн руб.
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