Елена Бардукова Для модернизации программного обеспечения транспорта Перми изучат опыт Канады и Франции Техзадание планируется подготовить до конца первого квартала 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для модернизации программного обеспечения для автоматизации процесса составления расписания общественного транспорта Перми городские власти тестируют программные продукты российских и зарубежных производителей. Об этом на заседании комитета по городскому хозяйству Пермского городской думы сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

«Мы взаимодействовали с компаниями, которые представляют Францию и Канаду, изучали, как у них выстроен процесс. У них есть на что посмотреть с точки зрения функционала и качества разработки», — рассказал Анатолий Путин.

Он добавил также, что в первом квартале 2022 года планируется завершить формирование технического задания и приступить непосредственно к процедуре торгов.

При общении с журналистами Анатолий Путин пояснил, что модернизация программного обеспечения необходима для оперативной корректировки расписания общественного транспорта, например, в случае введения дополнительных выходных дней, проведения ремонтных работ и т.д.

Однако, по словам председателя комитета по городскому хозяйству Максима Спиридонова, администрация предоставила необходимую информацию не в полном объёме. В частности, не указана стоимость программного продукта, а также срок его внедрения, поэтому данный вопрос решено оставить на контроле депутатов.

Между тем, по данным Пермской городской думы, на 2022-2024 годы в бюджете краевой столицы заложены средства на цифровизацию систем оплаты проезда, учёта пассажиропотока и навигационного контроля. В 2022 году на эти цели планируется потратить 37,6 млн руб., в 2023 и 2024 годах — по 39,1 млн руб.

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