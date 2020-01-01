Мария Сыропятова Муниципальные помещения на ул. Якуба Коласа в Перми передадут в федеральную собственность Сейчас их занимает Центр гигиены и эпидемиологии Поделиться Поделиться Твитнуть

Ул. Якуба Коласа, 10

perm.mian.ru

Муниципальные помещения на ул. Якуба Коласа, 10 будут переданы в федеральную собственность. Об этом на комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Пермской городской думы рассказал начальник департамента имущественных отношений мэрии Перми Михаил Берников.

Помещения на первом этаже общей площадью 216,5 кв. м были переданы в пользование ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в прошлом году. Это было сделано в обмен на помещения, которые центр занимал в здании на ул. Боровой, 20 (здание расселяется по программе аварийного и ветхого жилья).

Члены думского комитета рекомендовали Пермской городской думе поддержать передачу помещений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.