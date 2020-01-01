Андрей Стрельцов Игрок «Пармы» вошёл в расширенный список кандидатов в баскетбольную сборную России Александр Платунов получил вызов на участие в февральских матчах национальной команды Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Платунов получает приз самого полезного игрока «Финала четырёх» Кубка России из рук Андрея Кириленко

russiabasket.ru

Баскетболист «Пармы» Александр Платунов вызван для подготовки к февральским играм квалификации Кубка мира — 2023. Сборная России начнёт подготовку 18 февраля в столице, а затем 21 февраля команда прибудет в Пермь, где проведёт несколько тренировок перед игрой с голландцами.

В расширенный список включено 24 игрока, и ещё два баскетболиста остаются в резерве. Точный состав участников определится по итогам сборов.

Напомним, что во втором окне отбора сборная России встретится с национальной командой Голландии. Матч пройдёт в Перми 24 февраля. Через три дня состоится ответная встреча в городе Алмере.

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