Андрей Стрельцов
Игрок «Пармы» вошёл в расширенный список кандидатов в баскетбольную сборную России
Александр Платунов получил вызов на участие в февральских матчах национальной команды
Баскетболист «Пармы» Александр Платунов вызван для подготовки к февральским играм квалификации Кубка мира — 2023. Сборная России начнёт подготовку 18 февраля в столице, а затем 21 февраля команда прибудет в Пермь, где проведёт несколько тренировок перед игрой с голландцами.
В расширенный список включено 24 игрока, и ещё два баскетболиста остаются в резерве. Точный состав участников определится по итогам сборов.
Напомним, что во втором окне отбора сборная России встретится с национальной командой Голландии. Матч пройдёт в Перми 24 февраля. Через три дня состоится ответная встреча в городе Алмере.
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