Полицейские изъяли в Перми более 33 кг мефедрона Организаторам производства наркотика грозит до 20 лет лишения свободы Поделиться Поделиться Твитнуть

Подпольная нарколаборатория в Перми

59.мвд.рф

В Перми сотрудниками МВД при проведении оперативных мероприятий по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству наркотиков было изъято более 33 кг мефедрона. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

Полицейским стало известно, что несколько недель назад злоумышленники заказали через интернет-магазин реактивы, прекурсоры и различное оборудование для производства мефедрона. Наркотик они производили в гараже на ул. Янаульской.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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