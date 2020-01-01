Полицейские изъяли в Перми более 33 кг мефедрона
Организаторам производства наркотика грозит до 20 лет лишения свободы
В Перми сотрудниками МВД при проведении оперативных мероприятий по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству наркотиков было изъято более 33 кг мефедрона. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.
Полицейским стало известно, что несколько недель назад злоумышленники заказали через интернет-магазин реактивы, прекурсоры и различное оборудование для производства мефедрона. Наркотик они производили в гараже на ул. Янаульской.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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