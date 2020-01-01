Елена Синица В дежурные службы поступило сообщение о минировании нескольких учебных заведений в Перми и крае Сейчас проводится проверка достоверности сигнала Поделиться Поделиться Твитнуть

В дежурные службы поступило сообщение об угрозе минирования нескольких учебных заведений в Перми и крае. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом минтербезе.

Также в ведомстве добавили, что правоохранительные органы приняли меры для обеспечения общественной безопасности. Сейчас проводится проверка достоверности сообщения, устанавливается его автор.

О каких именно учебных заведениях идёт речь, в ведомстве обещали сообщить позднее.

По информации «Нового компаньона», эвакуация прошла в пермской гимназии №17.

В минтербезе напомнили, что за заведомо ложные сообщения об актах терроризма УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Издание ТАСС также передаёт, что сегодня из-за сообщений о минировании проверяют сотни школ и детсадов в Волгоградской области.

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