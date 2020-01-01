В Перми в 2021 году родилось 12 189 детей Это на 144 меньше, чем в позапрошлом году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным городского управления ЗАГС, в Перми в 2021 году родилось 12 189 детей: 6208 мальчиков и 5981 девочка, зарегистрировано рождение 90 двоен.

Для сравнения: в 2020 году в краевом центре было зарегистрировано рождение 12 333 детей — 6285 мальчиков и 6048 девочек, родилось 103 двойни и две тройни.

В 2021 году в брак вступили 8334 пары, это больше, чем в 2020 году.

Всего за прошлый год в управлении ЗАГС администрации Перми было оформлено 47 923 акта гражданского состояния по всем видам. Отмечается, что увеличилась активность граждан в вопросах изменения своих личных данных (фамилии, имени, отчества) — всего составлено 905 записей актов о перемене имени. За аналогичный период 2020 года — 749.

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