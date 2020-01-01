Какие приложения VPN для Windows следует использовать? Поделиться Поделиться Твитнуть

VPN — это удобный инструмент для обеспечения безопасности в сети. Существует множество разных видов программного обеспечения, поэтому пользователи часто сталкиваются с проблемой выбора. Ниже собраны лучшие программы VPN для защиты Windows , которые помогут остановить свой выбор на конкретном решении, подобрать программное обеспечение в соответствии с конкретными целями и задачами.

CyberGhost

CyberGhost — это один из лучших сервисов на сегодняшний день, который предлагает более 7000 серверов в 90 различных странах. Это универсальное программное обеспечение для новичков и более опытных пользователей.

Подключать к одному профилю можно до семи устройств, а служба поддержки работает круглосуточно, поэтому всегда отвечает на запросы пользователей. Среди прочих достоинств:

● совместимость с Windows 7 и выше;

● оптимизированный инструмент передачи потоковых данных;

● работа со стриминговыми сервисами;

● большое количество серверов в разных странах мира;

● гарантия возврата средств;

● скорость передачи данных;

● умное управление и расширенные настройки.

ExpressVPN

ExpressVPN — это удобное программное обеспечение, которое обеспечивает быстрый доступ ко всем популярным потоковым сервисам. Среди особенностей — регулярное обновление IP-адресов, что позволяет избежать блокировок. Программа предлагает более 3000 высокоскоростных серверов на выбор в 90 разных странах.

Одна из интересных функций — MediaStreamer, которая позволяет транслировать видео на любые другие устройства, где нет VPN. Скорость соединения достаточно высокая, поэтому пользователи не замечают каких-либо видимых изменений в функциональности. Кроме того, шифрование данных, защита от утечки DNS, автоматическое аварийное отключение — все это позволяет обеспечить максимальную безопасность. Среди основных особенностей:

● высокая скорость;

● совместимость со всеми версиями Windows;

● работа с потоковыми сервисами;

● отсутствие строгой политики записи данных;

● множество полезных функций.

IPVanish

IPVanish — это VPN, работающий под открытым протоколом OpenVPN. Данное приложение имеет встроенную защиту от утечки данных и политику сохранения данных в журнале. Сервис предлагает более 1900 серверов в 70 странах, что позволяет пользоваться различными сервисами вне зависимости от местоположения. Также сервис предлагает менеджер паролей , что позволяет обезопасить данные пользователя. Все учетные записи и конфиденциальные защищены шифрованием.

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