Олеся Максименко Новое общежитие для спортсменов в Чайковском получило положительное заключение госэкспертизы Восьмиэтажное здание построят на ул. Вокзальной Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение на строительство в Чайковском нового общежития для спортсменов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, восьмиэтажное здание общей площадью 10,7 тыс. кв. м возведут на ул. Вокзальной. Строительство общежития гостиничного типа для спортсменов станет пятым этапом создания федерального центра подготовки спортсменов по зимним видам спорта на базе Чайковского государственного института физической культуры.

Финансировать строительство будет федеральный бюджет, проектную документацию разработало ООО «Дельта-Строй».

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