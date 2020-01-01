Олеся Максименко В пермском ЗАГСе назвали самые необычные имена в 2021 году Всего в прошлом году в краевой столице появилось на свет 12 189 детей Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным пермского управления ЗАГС, в 2021 году в столице региона на свет появились 12 189 детей, в том числе 90 пар двойняшек, передаёт «Рифей-Пермь».

При этом мальчиков родилось больше, чем девочек, — 6208 против 5981. В числе самых необычных мужских имён, выбранных родителями, — Арийслав, Бинёмин, Варлам, Добромир, Маркус, Мирил, Теодор. Среди женских — Аркадия, Веселина, Дивина, Евангелина, Медея, Эллария.

Сообщается также, что в 2021 году было заключено на 25% больше браков, чем в 2020 году, — 8334. Причём браков зарегистрировано больше, чем разводов.

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