Олеся Максименко На неделе отключения холодной воды запланированы в трёх районах Перми Без воды останется часть домов в Свердловском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

На текущей неделе запланировано отключение холодного водоснабжения в части домов Свердловского, Дзержинского и Орджоникидзевского районов Перми. Это связано с проведением на сетях аварийно-восстановительных и планово-ремонтных работ, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

Уже в среду, 19 января, почти на весь день — с 09:30 до 19:30 — холодную воду отключат в некоторых домах на улицах Балхашская, Запорожская, Казахская, Красноуфимская, Лебединская, Лихвинская, Самаркандская, Сахалинская, Старцева, Суздальская, Туркестанская, Узбекская, Холмогорская, Ялуторовская.

В субботу, 22 января, с 09:00 до 19:00 холодной воды не будет в домах по улицам Желябова, Комиссара Пожарского, Подлесная и проспекте Парковый.

Также с 09:00 субботы на сутки без холодной воды останутся жители улиц Дубровский, 1-й, Дубровский 2-й, Карбышева, Лобвинская и Репина.

Полный список адресов опубликован на сайте ресурсоснабжающей компании.

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