Олеся Максименко В Перми на этой неделе работают четыре мобильных пункта вакцинации Привиться могут все желающие старше 18 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На текущей неделе в столице региона работают четыре мобильных пункта, где сделать прививку от коронавируса могут все желающие старше 18 лет, сообщает краевой минздрав.

С 18 до 23 января включительно будут открыты три пункта. В ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б привиться можно с 15:00 до 18:00, в ТРК «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114) и на «Пермской ярмарке» (шоссе Космонавтов, 59) — с 11:00 до 17:00.

В ТРК «Семья» на ул. Революции, 13 пункт будет работать 18, 20 и 22 января с 14:00 до 20:00.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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