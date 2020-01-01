Елена Синица Студенты Прикамья могут получить скидку в 50% на разовые поездки на электричках Сейчас такая скидка предоставляется только при покупке абонемента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края совместно с Пермской пригородной компанией обсуждают введение скидку в 50% на покупку разовых билетов на электрички для студентов. Об этом сообщил министр транспорта Прикамья Андрей Алякринский на заседании инфраструктурного комитета краевого парламента.

По словам Алякринского, сейчас такая скидка для учащихся вузов и средних профессиональных образовательных учреждений доступна только при покупке абонемента. В связи с переходом на дистанционное обучение из-за COVID-19, эта льгота оказалось не востребованной. По данным минтранса, в 2021 году двухнедельным абонементом воспользовались 35,3 тыс. человек, что почти на 40% меньше, чем в 2019 году.





После принятия всех необходимых нормативно-правовых актов Пермская пригородная компания готова обеспечить все технические мероприятия для получения льготы в течение 10 дней.

Как отметил Андрей Алякринский, введение этой льготы может увеличить пассажиропоток на 153 тыс. человек в год.

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