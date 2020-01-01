Олеся Максименко Жителя Пермского края оштрафовали за не сданный вовремя тест на коронавирус Турист прилетел из Египта Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Житель Большой Сосновы оштрафован на 7,5 тыс. руб. за не сданный вовремя тест на коронавирус по прибытии из Египта, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Большесосновского суда.

Как пояснили в суде, турист прилетел из Египта 28 июня 2021 года. В установленный законом срок он не предоставил сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию РФ, нарушив тем самым требования главного государственного санитарного врача.

Добавим, с начала действия ограничительных мер в Пермском крае рассмотрено свыше 600 аналогичных дел, общая сумма штрафов составляет почти 5 млн руб.

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