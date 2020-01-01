Олеся Максименко
Жителя Пермского края оштрафовали за не сданный вовремя тест на коронавирус
Турист прилетел из Египта
Житель Большой Сосновы оштрафован на 7,5 тыс. руб. за не сданный вовремя тест на коронавирус по прибытии из Египта, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу Большесосновского суда.
Как пояснили в суде, турист прилетел из Египта 28 июня 2021 года. В установленный законом срок он не предоставил сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывших на территорию РФ, нарушив тем самым требования главного государственного санитарного врача.
Добавим, с начала действия ограничительных мер в Пермском крае рассмотрено свыше 600 аналогичных дел, общая сумма штрафов составляет почти 5 млн руб.
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