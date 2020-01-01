«Единая Россия» обозначила планы на весеннюю сессию Госдумы Поделиться Поделиться Твитнуть

Ключевым приоритетом «Единой России» в весеннюю сессию остаётся социальная поддержка граждан, в первую очередь семей с детьми и наименее защищённых категорий населения. Об этом секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил на заседании президиума думской фракции, которое прошло 17 января, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

В частности, планируется принять законопроект о бесплатном пребывании в стационаре родителей с детьми-инвалидами. Сейчас такое безусловное право возникает, только если возраст ребёнка не превышает четырёх лет. Также будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца — в работе сразу несколько документов на эту тему, напомнил секретарь Генсовета партии.

«Это законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз или колледж, а также законопроект, сохраняющий доплату к пенсии при подработке в каникулярное время», — сказал он.

Ещё одна важная инициатива партии, которую должны принять в весеннюю сессию, коснётся миллионов семей с детьми и также входит в народную программу «Единой России» — это разрешение использования материнского капитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Общество также ждёт скорейшего принятия законопроекта «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов, подчеркнул секретарь Генсовета партии.

«Трагедия в Костроме показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников-педофилов, но и в корне менять систему административного надзора за теми, кто уже отбыл наказание», — сказал Андрей Турчак, отметив, что в весеннюю сессию планируется также принять законопроект об ужесточении наказания за пытки. Его рассмотрят на Экспертном совете партии 18 января.

Также на совете будет рассмотрен законопроект главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова о едином налоговом счёте. Он разработан в рамках деятельности партии по совершенствованию административных и налоговых процедур для граждан и субъектов МСП.

Помимо этого, «Единая Россия» предметно отработает поручение президента по результатам трагедии на шахте «Листвяжная», отметил Андрей Турчак.

«Ключевая задача — повышение безопасности труда работников, занятых на вредных производствах, усиление ответственности руководителей предприятий за нарушение охраны труда и совершенствование системы оплаты труда таких работников», — сказал он.

В свою очередь, глава думской фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил, что уже 18 января Госдума рассмотрит законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек. Парламентарии, по его словам, должны определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую систему поддержки для них на всей территории России.

Также в планах фракции — совершенствование закона о занятости, который отвечал бы запросам граждан и работодателей, решение проблемы дефицита кадров в первичном звене здравоохранения, в том числе через внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медиков, введение дополнительных льгот и компенсаций медработникам, а также механизмов предоставления им служебного жилья.

В центре особого внимания остаётся и сфера ЖКХ.

«Мы предложим механизм, который не позволит владельцам коммунальной инфраструктуры необоснованно завышать тарифы, а также усилит ответственность управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов», — заявил Владимир Васильев.

Он также сообщил, что «Единая Россия» ввела поэтапный контроль за реализацией народной программы. Комитеты Госдумы совместно с профильными министерствами в ежеквартальном режиме сверяют сроки исполнения и проверяют качество работ на объектах, строительство или ремонт которых предусматривает народная программа.

«Это поможет нам уже на первоначальном этапе выявлять недобросовестных исполнителей, а значит, избавит от нецелевого использования и расхищения бюджетных средств», — сказал руководитель фракции.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» в конце года реализовала ряд положений народной программы — это касается индексации пособий, МРОТ, зарплат бюджетников, отмены обязательного техосмотра, установления целевого использования экологических платежей, освобождения многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»:

— Сегодняшние приоритеты работы партийных фракций на всех уровнях продиктованы в первую очередь положениями народной программы, с которой партия шла на выборы 2021 года. Программа содержит большой социальный блок, и «Единая Россия» последовательно выполняет свои обязательства перед избирателями.

Законодательные инициативы первого полугодия 2022 года полностью соответствуют программе. Партия намерена расширить возможности использования материнского капитала для оплаты частных детских садов, распространить право использования маткапитала на отцов-одиночек, а также предоставить родителям детей-инвалидов право находиться с ребёнком в лечебном учреждении в случае его госпитализации — сегодня такой нормы нет, и такие дети, по сути, лишаются родительской заботы на период лечения. Усиливается социальная защита детей-сирот. В целом социальные инициативы партии касаются миллионов российских семей.

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