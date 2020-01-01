Елена Бардукова Утверждён перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении перечня противопоказаний к вакцинации от COVID-19.

В качестве бессрочных противопоказаний в документе, опубликованном на портале правовой информации, значатся гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжёлые аллергические реакции и тяжёлые поствакцинальные осложнения.

К временным противопоказаниям отнесены злокачественные новообразования, беременность и период грудного вскармливания, недостижение возраста 18 лет.

Кроме того, противопоказанием является возраст старше 60 лет (для некоторых вакцин).

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