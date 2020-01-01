Олеся Максименко В Перми появилась остановка длиной 40 метров Остановочный павильон установили на ул. Революции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На ул. Революции в Перми появился остановочный павильон длиной 40 м, передаёт «Рифей-Пермь».

В Пермской дирекции дорожного движения телеканалу пояснили, что такая длина позволяет останавливаться возле павильона сразу нескольким автобусам или трёхсекционному трамваю.

Между тем пермяки в социальных сетях пишут, что здесь останавливается только один трамвай и «обычно стоит один-два человека».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.