Олеся Максименко
В Перми появилась остановка длиной 40 метров
Остановочный павильон установили на ул. Революции
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На ул. Революции в Перми появился остановочный павильон длиной 40 м, передаёт «Рифей-Пермь».
В Пермской дирекции дорожного движения телеканалу пояснили, что такая длина позволяет останавливаться возле павильона сразу нескольким автобусам или трёхсекционному трамваю.
Между тем пермяки в социальных сетях пишут, что здесь останавливается только один трамвай и «обычно стоит один-два человека».
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