Олеся Максименко Вакцина от коронавируса для школьников поступит в Пермский край в течение двух недель Прививать подростков будут только с разрешения родителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина от коронавируса «Спутник М», предназначенная для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, поступит в Пермский край в ближайшие две недели. Об этом «Эху Перми» сообщил главный внештатный эпидемиолог регионального минздрава Вадислав Семериков.

Эксперт также пояснил, что иммунизация для школьников будет организована с помощью прививочных бригад в общеобразовательных учреждениях. Ставить вакцину будут только с письменного согласия родителей.

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