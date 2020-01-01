Совет директоров «Уралкалия» одобрил дополненную ESG-стратегию на период до 2025 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров «Уралкалия» одобрил дополненную ESG-стратегию на период до 2025 года, содержащую расширенный перечень количественных и качественных ESG-целей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках обновлённой ESG-стратегии «Уралкалием» были установлены новые цели по таким направлениям, как благополучие сотрудников, качество и безопасность продукции, сохранение биоразнообразия.

Дополненная ESG-стратегия также включила новую цель по развитию направления «устойчивая цепочка поставок»: к 2025 году «Уралкалий» планирует охватить оценкой соответствия ESG-требованиям поставщиков товаров и услуг, на которых приходится более 50% закупок компании. Пилотный проект оценки поставщиков по ESG-критериям был запущен уже в 2021 году, и охват оцениваемых поставщиков будет последовательно расширяться. С полным перечнем обновлённых ESG-целей можно ознакомиться на сайте компании.

Ангелина Верба, директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами ПАО «Уралкалий»:

— 2021 год стал первым годом реализации ESG-стратегии — 2025. По итогам года можно констатировать уверенное движение к поставленным ESG-целям. Я выражаю благодарность всем членам рабочей группы по устойчивому развитию за плодотворную работу. Усиление ESG-стратегии отражает нашу приверженность подходу непрерывного совершенствования в вопросах развития ESG-практики.

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