Андрей Стрельцов
Число пермяков, включённых в состав олимпийской команды России, выросло до четырёх
Пермяк Евгений Климов заявлен для участия в прыжках с трамплина
В Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России назвали состав сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
На соревнованиях страну будет представлять в том числе и пермяк Евгений Климов.
Климов — наш земляк, родился и начал заниматься спортом в Перми. Он первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.
Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках программы Игр будут разыграны пять комплектов медалей.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.