Андрей Стрельцов Число пермяков, включённых в состав олимпийской команды России, выросло до четырёх Пермяк Евгений Климов заявлен для участия в прыжках с трамплина Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Климов

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В Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России назвали состав сборной на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

На соревнованиях страну будет представлять в том числе и пермяк Евгений Климов.

Климов — наш земляк, родился и начал заниматься спортом в Перми. Он первый в истории российского спорта победитель этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках программы Игр будут разыграны пять комплектов медалей.

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