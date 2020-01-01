Олеся Максименко Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в 25 территориях Пермского края В столице региона — 279 заболевших Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заразились жители 25 муниципалитетов Прикамья. наибольшее количество заболевших зафиксировано в столице региона, Пермском районе и Березниках: 279, 31 и 20 случаев соответственно.

В Краснокамском округе поставлено 15 новых диагнозов COVID-19, в Чайковском — 14, в Бардымском и Чусовском округах — по 12, в Лысьвенском и Чернушинском — по девять, в Добрянском — семь.

По пятеро заболевших — в Губахе, Большесосновском, Верещагинском и Соликамском округах, по четыре — в Нытвенском и Юсьвинском, трое — в Горнозаводском, двое — в Очёрском, по одному — в Кудымкаре, а также Кудымкарском, Косинском, Оханском, Сивинском, Частинском и Чердынском округах.

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