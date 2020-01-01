Андрей Стрельцов Прикамская биатлонистка примет участие в Олимпийских играх в Пекине Валерия Васнецова включена в состав национальной сборной для поездки в Китай Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В него включена и представляющая Пермский край биатлонистка Валерия Васнецова.

Кроме неё в состав женской команды вошли Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина.

Васнецова, скорее всего, примет участие эстафетах — в женской и, возможно, смешанной. На последнем этапе Кубка мира по биатлону в женской эстафете в составе сборной страны спортсменка завоевала бронзовую награду.

Валерия Васнецова начинала заниматься биатлоном в родном городе Можге в Удмуртии. В дальнейшем перебралась в Чайковский, где тренируется под руководством Иннокентия Каринцева.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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