Олеся Максименко В краевой столице временно закроют движение по ул. Пермской Проезд транспорта ограничат с 22 января по 20 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

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С 22 января по 20 апреля 2022 года на ул. Пермской, на участке от дома №68 до дома №62, будет запрещён проезд всех видов транспорта, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Ленина.

Ограничение связано с работами по строительству малой сцены Пермского ТЮЗа, которые будет выполнять ООО «Северстрой». Компания должна установить соответствующие дорожные знаки.

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