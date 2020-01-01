Елена Синица За год в Перми демонтировали 170 незаконных НТО Больше всего — в Индустриальном и Свердловском районах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2021 год в Перми демонтировали 170 незаконных нестационарных объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

По данным мэрии, в Индустриальном и Свердловском районах убрали по 59 объектов, в Дзержинском — более 30. При этом, в Свердловском районе из 59 объектов добровольно убрали 44. В Дзержинском районе из 39 незаконных НТО добровольно собственники убрали 32. В Кировском районе города убрали 18 объектов, из которых семь - в принудительном порядке. В Индустриальном районе 53 объекта демонтировали добровольно, а шесть - принудительно.

В Индустриальном районе, в частности, на прошлой неделе принудительно демонтировали самовольно размещённый павильон на ул. Карпинского, 67. Объект в разобранном виде вывезен на место временного хранения. В дальнейшем администрацией Индустриального района будет организована работа по взысканию с собственника объекта бюджетных средств, затраченных на проведение демонтажа.

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