Олеся Максименко Транспортная прокуратура требует очистить реки Прикамья от затонувших судов Всего выявлено 30 бесхозяйных водных транспортных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская транспортная прокуратура выявила в реках Прикамья — Каме, Вишере, Косьве, Сылве и Чусовой — 30 бесхозяйных затонувших судов, негативно влияющих на экологию и безопасность движения водного транспорта.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление с требованием обязать ФБУ «Администрация «Камводпуть» очистить реки от судов. Ленинский районный суд требование прокурора удовлетворил, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

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