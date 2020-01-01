Олеся Максименко Жители Пермского края придумали названия для безымянных железнодорожных остановок Имена получили 14 остановочных пунктов региона Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае с 2022 года 14 остановочных пунктов Свердловской железной дороги, ранее имевших только цифровое обозначение, обрели названия. Выбрать их помогли жители региона, предложившие в соцсетях свои варианты, сообщает пресс-служба СвЖД.

В основном новые имена остановочных пунктов (о. п.) совпадают с названиями расположенных рядом населённых пунктов и географических объектов. Так, о. п. 148-й км с начала года именуется Карьер Известняк, о. п. 12-й км, 13-й км и 42-й км участка Лёвшино — Няр стали называться Красная Слудка, Ельники и Родники соответственно.

Ещё 10 безымянных остановок участков Лёвшино — Няр и Няр — Соликамск теперь носят следующие названия: о. п. 174-й км — Замельничный, о. п. 106-й км — Косьвинский, о. п. 104-й км — Канюки, о. п. 98-й км — Баташата, о. п. 77-й км — Мальцево, о. п. 32-й км — Пасечный Хутор, о. п. 29-й км — Путейская, о. п. 22-й км — Дачная, о. п. 5 км — Посёлок Пятый километр, о. п. 9-й км — Горки.

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