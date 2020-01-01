Олеся Максименко В Пермском крае увеличился размер детских пособий Изменение связано с ростом величины прожиточного минимума Поделиться Поделиться Твитнуть

1 января 2022 года в Пермском крае начали действовать новые размеры ежемесячных пособий на детей. Индексация была произведена в связи с увеличением прожиточного минимума до 11 569 руб.

В частности, изменился размер пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет: 100% от ВПМ составляет 11 569 руб., 75% — 8676,75 руб., 50% — 5784,50 руб., сообщает пресс-служба Министерства социального развития Пермского края.

Также 11 569 руб. составит размер ежемесячной выплаты на первого ребёнка. При этом индексация будет произведена автоматически, никаких заявлений от населения не требуется.

Такую же сумму будет составлять пособие на третьего ребёнка. Кроме того, с июля 2022 года будут изменены размеры пособий на детей из малоимущих семей.

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