Олеся Максименко В 2022 году приоритетом для большинства жителей Прикамья станет семья Работа и саморазвитие заняли второе и третье места Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам опроса, проведённого сервисом hh.ru, 61% жителей Пермского края намерены тратить большую часть своего времени в 2022 году на семью.

На втором месте оказалась работа — это приоритет для 56%. На третьем — саморазвитие (53%). Далее идут здоровье (39%), хобби (31%), спорт (19%) и друзья (6%).

Отметим, что в целом по стране порядок приоритетов немного другой. Больше всего времени россияне планируют потратить на работу (59%), саморазвитие (57%) и лишь затем — на семью (52%).

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