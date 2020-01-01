Елена Синица В Госдуме РФ практически исключили введение полного локдауна из-за «омикрона» Остальные антиковидные меры будут зависеть от обстановки в конкретном регионе Поделиться Поделиться Твитнуть

Введение полного локдауна в России из-за штамма «омикрон» маловероятно. Об этом в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Он также добавил, что Россия готова к новой волне коронавируса. По его словам, сейчас укрепляется первичное звено здравоохранения, кадровый резерв.





Говоря о вероятности введения в стране полного локдауна, Хубезов отметил, что она практически равна нулю.





«Остальные ограничительные мероприятия зависят от обстановки в том или ином регионе. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Как показывает опыт зарубежных стран, ситуация везде разная, поэтому спрогнозировать ситуацию с «омикроном» в нашей стране сложно», — цитируют «Известия» Хубезова.

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