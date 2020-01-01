Олеся Максименко Желаемый МРОТ в Перми составляет 32,5 тыс. рублей Этот показатель превышает фактический в 2,5 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам исследования, проведённого сервисом SuperJob с 1 декабря 2021 года по 12 января 2022 года, выяснилось, что жители мегаполисов считают существующий федеральный МРОТ (13 890 руб.) недостаточным. Так, по мнению пермяков, минимальный размер оплаты труда должен быть выше фактического в 2,5 раза и составлять 32,5 тыс. руб.

При этом в октябре 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по стране составила 54 649 руб., инфляция за 2021 год, по предварительным расчётам, — 8,4%.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — в Москве (более 42 тыс. руб. в месяц), Владивостоке (40,5 тыс. руб.) и Хабаровске (38,8 тыс. руб.).

Отмечается, что в конце 2020 года запросы жителей Перми были скромнее — тогда их устроил бы МРОТ в 30,4 тыс. руб.

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