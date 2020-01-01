Сергей Данилов Анастасия Крутень: В феврале-марте количество заболевших превысит значения октября-ноября в четыре раза Министр призывает пермяков вакцинироваться Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество заболевших COVID-19 в Пермском крае в феврале и марте этого года, «по самым скромным прогнозам», превысит пиковые значения октября-ноября 2021 года в четыре раза. Такое заявление сделала министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень на встрече с коллективом Красновишерской центральной районной больницы. Об этом чиновник сообщила в своём Instagram.

Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края:

— Я объяснила, какие действия сейчас предпринимают власти Пермского края. Выделены деньги на приобретение средств диагностики и лекарственных препаратов для лечения пациентов с ковидом. Минздрав готов перепрофилировать более 7 тыс. коек для организации в стационарах «красных зон».

По словам министра, новый штамм представляет особенную угрозу для детей до четырёх лет и людей пожилого возраста. Прививка в большинстве случаев защищает от заражения или от тяжёлого течения болезни.

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