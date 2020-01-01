Андрей Стрельцов Волейболисты «Камы» дважды обыграли на выезде «Тархан» Этот успех позволил им переместиться на четвёртое место Поделиться Поделиться Твитнуть

ВК «Кама»

Пермский волейбольный клуб «Кама» сыграл спаренные матчи 13-го тура чемпионата России среди команд Высшей лиги А (зона «Восток») в Стерлитамаке. В первый день гости победили со счётом 3:0, а во второй — 3:2.

Этот успех, а также неудачное выступление в туре «Университета» из Барнаула позволили пермским волейболистам подняться в турнирной таблице на заветную четвёртую строчку, которая даёт право команде продолжить борьбу за медали.

Теперь «Каме» достаточно добиться одной победы в очном противостоянии с барнаульцами, чтобы выйти в следующий этап. Эти матчи состоятся 22–23 января в Перми.

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