Олеся Максименко
В Пермский край поступило 47,4 тыс. комплектов вакцины от коронавируса
В регион доставлен «ГамКовидВак»
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В Пермский край поступило 47,4 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» (Спутник V), сообщает пресс-служба краевого правительства.
В ближайшее время вакцина поступит по все медучреждения Прикамья, участвующие в прививочной кампании.
В целом в регион поставлено свыше 1,79 млн комплектов вакцин от коронавируса. Иммунизацию прошли более 1,3 млн жителей.
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