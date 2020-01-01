Олеся Максименко В Пермский край поступило 47,4 тыс. комплектов вакцины от коронавируса В регион доставлен «ГамКовидВак» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский край поступило 47,4 тыс. комплектов вакцины от коронавируса «ГамКовидВак» (Спутник V), сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ближайшее время вакцина поступит по все медучреждения Прикамья, участвующие в прививочной кампании.

В целом в регион поставлено свыше 1,79 млн комплектов вакцин от коронавируса. Иммунизацию прошли более 1,3 млн жителей.

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