Олеся Максименко В Индустриальном районе Перми отремонтировали 53 остановки Данные приведены за декабрь прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

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На улицах Индустриального района Перми в декабре прошлого года отремонтировали 53 остановочных павильона, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

На остановках подрядчик заменил триплекс-стёкла, установил боковые стенки и фриз-вывески, отремонтировал скамейки.

Сообщается также, что были отремонтированы остановочные павильоны на улицах Мира, Карпинского, Стахановской, Геологов, Промышленной, Качалова, Космонавта Леонова и шоссе Космонавтов.

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