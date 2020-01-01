Олеся Максименко
В Индустриальном районе Перми отремонтировали 53 остановки
Данные приведены за декабрь прошлого года
На улицах Индустриального района Перми в декабре прошлого года отремонтировали 53 остановочных павильона, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
На остановках подрядчик заменил триплекс-стёкла, установил боковые стенки и фриз-вывески, отремонтировал скамейки.
Сообщается также, что были отремонтированы остановочные павильоны на улицах Мира, Карпинского, Стахановской, Геологов, Промышленной, Качалова, Космонавта Леонова и шоссе Космонавтов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.