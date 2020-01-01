Сергей Данилов На трассе Пермь-Краснокамск перевернулся грузовик ДТП стало причиной образования пробки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пробка образовалась в субботу 15 января на трассе Пермь-Краснокамск по направлению столицы региона. Причиной затора стало ДТП с участием грузовика МАЗ, сообщает «Рифей».

По предварительным данным, около полудня водитель МАЗа не справился с управлением и допустил опрокидывание грузового автомобиля. В результате аварии движение транспорта в направлении Перми оказалось полностью перекрыто.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Водители рекомендуют объезжать закрытый участок дороги через Кировский район Перми.

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