Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Елена Бардукова В Перми планируется создание музея Романовых Он может расположиться в «Королёвских номерах» Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе рабочей встречи президента РФ Владимира Путина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина глава региона озвучил планы властей Прикамья по развитию ул. Сибирская в Перми. В частности — создание здесь общественного центра и музея Романовых.

«Улица уникальная, поскольку здесь было последнее пристанище последнего Романова, к сожалению, наверное, но тем не менее это здание у нас есть. Мы сейчас из него делаем общественный центр. Тоже выкупили из частной собственности эти объекты. Есть у нас мысли и бальный зал сделать для выпускников, и музей Романовых сделать. Всё это на улице Сибирской. Тоже большой объект», — сообщил Дмитрий Махонин.

Музей Романовых может появиться в трёхэтажном здании гостиницы «Королёвские номера» на ул. Сибирская, 5, откуда в 1918 году на расстрел были увезены Великий князь Михаил Романов и его секретарь Николай Жонсон.

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердила заместитель директора Пермского краеведческого музея Елена Меркушева. По словам собеседницы, уже разработана концепция музея, авторами которой стали специалисты музея и Пермского государственного архива социально-политической истории. В настоящее время концепция музея Романовых передана в администрацию губернатора Прикамья.

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