Сергей Данилов За прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 419 новых случаев COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 419 новых случаев COVID-19. Такие данные обнародовало региональное управление Роспотребнадзора.

В Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 174 пациента. Из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 165 тыс. 294 человек. С начала пандемии в крае от коронавирусной инфекции скончались 7 тыс. 643 человека.

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