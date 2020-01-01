Сергей Данилов Бывший лагерь «Салют» продаётся за 16,6 млн рублей Он расположен в Оржоникидзевском районе Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми повторно выставила на торги бывший детский лагерь в Орджоникидзевском районе города. Об этом сообщает ТК «Рифей».

В состав лота включены два нежилых одноэтажных здания общей площадью 278 кв. метров, а также баня и бассейн. Объекты располагают на земельных участках в 70,2 тысячи кв. метров и 3,9 тысячи кв. метров. Стоимость бывшего детского лагеря начинается от 16,8 млн рублей.

Ранее на данной территории работал детский оздоровительный лагерь «Салют». Сейчас участки можно использовать под вспомогательные строения и инфраструктуру для туризма и отдыха.

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