Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре-Театре планируется оперный спектакль Музыкальным руководителем постановки станет Валерий Платонов Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В конце апреля на «Сцене-Молот» состоится премьера музыкального спектакля под рабочим названием «Жизнь в красном цвете» (16+). Это новый для театра формат, поскольку на сей раз он подразумевает настоящее оперное пение. В театре, активно работающем в жанре мюзикла, такое предстоит впервые. Два одноактных произведения композитора Эдисона Денисова на малой сцене Театра-Театра будут ставиться под музыкальным руководством Валерия Платонова, бывшего главного дирижёра Пермского театра оперы и балета, который сейчас работает преимущественно в других городах.

По словам Валерия Платонова, речь идёт о двух вокально-инструментальных циклах: «Голубая тетрадь» — на стихи Даниила Хармса и Александра Введенского, «Жизнь в красном цвете» — на стихи Бориса Виана. Несмотря на то, что дирижёр отказывается называть их операми, режиссёр постановки Марк Букин планирует ставить театральный спектакль, а не концерт; как сказано в пресс-релизе Театра-Театра, премьера будет сочетать жанры оперы, игрового театра и инсталляции, и её основной темой станет красота урбанистической повседневности.

В последнее утверждение легко поверить, поскольку над постановкой работают художники Александр Новиков и Пётр Стабровский. Первый специализируется в видеоарте и мультмедиа, второй — известный мастер световых инсталляций.

Поклонникам оперы будет интересно узнать, что вокальные партии будут исполнять солистки Пермской оперы Наталья Буклага и Надежда Павлова.

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