Сергей Данилов Заболевшие COVID-19 выявлены в 27 муниципалитетах Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксировано 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 27 территориях региона, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 253. На втором месте — Краснокамский городской округ, в котором обнаружено 25 человек с инфекцией. На третьем месте — Чайковский, где зафиксировано 14 случаев заболевания.

В Лысьвенском городском округе тест на коронавирус оказался положительным у девяти жителей, в Добрянском городском округе — у восьми. По пять заболевших выявлено в Октябрьском и Оханском городских округах. По четыре жителя заболели в Пермском муниципальном районе и Уинском муниципальном округе. По три заболевших COVID-19 выявлено в Очерском городском округе и Сивинском муниципальном округе.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявлено 164 тыс. 875 жителей с коронавирусной инфекцией.

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