Андрей Стрельцов Прикамская биатлонистка стала бронзовым призёром на этапе Кубка мира Валерия Васнецова завоевала награду, участвуя в эстафете Поделиться Поделиться Твитнуть

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Биатлонистка из Чайковского Валерия Васнецова в составе женской сборной России заняла третье место в эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

Правда, выступление получилось не очень удачным. Она стартовала на первом этапе и упала, зацепившись за лыжу одной из соперниц. После этого Васнецова постаралась выправить ситуацию, но передала эстафету лишь 10-ой.

«Хочу извиниться перед девчонками за свой этап и сказать большое спасибо за то, что сегодня у нас есть медали», — заявила спортсменка после гонки.

Так же неуверенно прошли свои этапы Светлана Миронова и Ирина Казакевич. Выручила Кристина Резцова. На заключительный этап она уходила седьмой, но смогла обеспечить команде медаль на последнем рубеже.

Победу в эстафете одержала сборная Франции.

Бронзовая награда, тем не менее, позволила Васнецовой увеличить свои шансы на попадание в национальную команду для участия в Олимпийских играх в Пекине в феврале этого года. Состав команды будет объявлен после окончания шестого этапа кубка мира по биатлону.

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