Олеся Максименко Пермская школа «СинТез» получила разрешение на ввод в эксплуатацию Занятия в новом корпусе начнутся с февраля Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Инспекция Госстройнадзора выдала положительное заключение о вводе в эксплуатацию нового корпуса школы «СинТез» на ул. Юнг Прикамья, 3 в Кировском районе Перми.

Занятия здесь начнутся с февраля 2022 года, сообщает пресс-служба краевого минстроя. Ввод нового здания на 1100 учеников позволит «разгрузить» переполненные школы микрорайонов Водники и Судозаводский.

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