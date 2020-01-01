Андрей Стрельцов В БК «Парма» выявлен коронавирус Матч с БК «Автодор», запланированный на 16 января, перенесён, но соперник возражает Поделиться Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В баскетбольном клубе «Парма» выявлен случай заболевания игрока COVID-19. В связи с этим был подан официальный запрос в Единую лигу ВТБ о переносе игры с «Автодором». Руководство лиги постановило перенести поединок на более позднюю дату.

Однако соперник по матчу с этим решением не согласился и потребовал засчитать пермской команде техническое поражение.

«Автодор» категорически возражает против переноса матча. Исходя из представленных документов, тестирование на COVID-19 было проведено 10 января 2022 года в рамках подготовки к матчу Кубка Европы ФИБА, который состоялся 13 января 2022 года в Перми. Команда «Парма» проводила этот матч полноценно в составе 10 игроков и трех тренеров. Таким образом, результаты тестирования, полученные заблаговременно (положительный результат лишь одного игрока) не явились препятствием к проведению матча «Парма» — «Лейден» 13 января 2022 года, но, по мнению БК «Парма», препятствуют проведению матча с «Автодором» 16 января», — указано в открытом письме руководству лиги.

Матч важен для распределения мест в турнирной таблице. На сегодня «Автодор» занимает третье, одержав восемь побед в 10 матчах. «Парма» закрепилась на пятой позиции (шесть побед в 10 матчах).

Между тем руководство лиги подтвердило уход «Пармы» на карантин и перенос двух её ближайших матчей в чемпионате на более поздний срок.

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