Олеся Максименко Владимир Путин встретился с губернатором Пермского края Темой для разговора стали реализуемые в регионе проекты Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 14 января, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Глава региона сообщил президенту о социально-экономической ситуации в Прикамье и реализуемых в крае проектах.

«У нас сейчас 90 проектов, примерно на 1,5 трлн руб. инвестиции. Инвестиции в разных отраслях — от машиностроения до добычи полезных ископаемых», — рассказал Дмитрий Махонин.

Кроме того, губернатор рассказал о ходе реализации программ по расселению ветхого и аварийного жилья, привлечению кадров в сферу здравоохранения региона. Отдельным вопросом стала ситуация в Березниках.

«В Березниках непросто. Было тяжело работать над переселением людей, — признал Дмитрий Махонин. — Мы на финальной стадии».

Глава Прикамья также добавил, что через восемь лет соседнему Соликамску исполнится 600 лет, в связи с чем готовится «целая программа по восстановлению памятников архитектуры», создан оргкомитет.

Большой блок обсуждения касался проектов, связанных с подготовкой к 300-летию Перми. Были озвучены в том числе планы по строительству нового здания Пермской художественной галереи, краевой музыкальной школы, универсального дворца спорта, реализации проектов «Компактный город» и «Зелёное кольцо».

Дмитрий Махонин также сообщил, что Пермский край подал заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу и сейчас «хотелось бы получить право проведения международного форума «Россия — спортивная держава». Владимир Путин пообещал поддержку в данном вопросе.

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