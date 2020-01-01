Портал 32top сформировал рейтинг стоматологических клиник за 2021 год
Портал 32top сформировал рейтинг стоматологических клиник Перми за 2021 год. При анализе эксперты портала учитывали несколько показателей:
— стаж работы и квалификацию врачей;
— сервис и расположение;
— оборудование;
— охват услуг;
— то, как клиника представлена в интернете;
— актуальность методик лечения.
Топ-3 клиник Перми
1. «ГУТЕН ТАГ» на Снайперов
Относится к уровню «комфорт», работает с 1995 года. Пациентам предложат 3D-диагностику и панорамный снимок, а также лечение зубов и дёсен, исправление прикуса, протезирование, имплантацию, хирургические услуги и эстетическую стоматологию: отбеливание, установку виниров. В работе клиника применяет немецкие технологии.
2. «ОДИН К ОДНОМУ»
Клиника категории «комфорт», открыта в 2018 году. Предлагает услуги лечения зубов и дёсен, детской и эстетической стоматологии, хирургии. Здесь также можно пройти процедуру протезирования, установить брекеты и сделать имплантацию зубов Dentium, Straumann, SuperLine.
3. «КОСТАМЕД» на Вильвенской
Круглосуточная стоматология категории «комфорт». В клинике можно получить неотложную помощь при острой боли, а также доверить врачам комплексное лечение зубов и дёсен, установку брекетов, удаление и другие хирургические операции, профессиональную гигиену. Ещё «Костамед» специализируется на имплантации и ортодонтии.
Полный список клиник можно посмотреть на сайте 32top.
Как формировался рейтинг
Работа клиник оценивалась:
— по расположению, охвату услуг, оборудованию, методикам лечения, врачам;
— по отзывам пациентов;
— по работе администратора;
— по сайту клиники.
Как рейтинг помогает пациентам
Сравнивать стоматологии по всей РФ или отдельным городам долго и сложно, а агрегатор предлагает готовое решение. Рейтинг обновляется каждый год, чтобы люди не ошибались при выборе клиники.
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Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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