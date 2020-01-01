Портал 32top сформировал рейтинг стоматологических клиник за 2021 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: artursafronovvvv, freepik

Портал 32top сформировал рейтинг стоматологических клиник Перми за 2021 год. При анализе эксперты портала учитывали несколько показателей:

— стаж работы и квалификацию врачей;

— сервис и расположение;

— оборудование;

— охват услуг;

— то, как клиника представлена в интернете;

— актуальность методик лечения.

Топ-3 клиник Перми

1. «ГУТЕН ТАГ» на Снайперов

Относится к уровню «комфорт», работает с 1995 года. Пациентам предложат 3D-диагностику и панорамный снимок, а также лечение зубов и дёсен, исправление прикуса, протезирование, имплантацию, хирургические услуги и эстетическую стоматологию: отбеливание, установку виниров. В работе клиника применяет немецкие технологии.

2. «ОДИН К ОДНОМУ»

Клиника категории «комфорт», открыта в 2018 году. Предлагает услуги лечения зубов и дёсен, детской и эстетической стоматологии, хирургии. Здесь также можно пройти процедуру протезирования, установить брекеты и сделать имплантацию зубов Dentium, Straumann, SuperLine.

3. «КОСТАМЕД» на Вильвенской

Круглосуточная стоматология категории «комфорт». В клинике можно получить неотложную помощь при острой боли, а также доверить врачам комплексное лечение зубов и дёсен, установку брекетов, удаление и другие хирургические операции, профессиональную гигиену. Ещё «Костамед» специализируется на имплантации и ортодонтии.

Полный список клиник можно посмотреть на сайте 32top.

Как формировался рейтинг

Работа клиник оценивалась:

— по расположению, охвату услуг, оборудованию, методикам лечения, врачам;

— по отзывам пациентов;

— по работе администратора;

— по сайту клиники.

Как рейтинг помогает пациентам

Сравнивать стоматологии по всей РФ или отдельным городам долго и сложно, а агрегатор предлагает готовое решение. Рейтинг обновляется каждый год, чтобы люди не ошибались при выборе клиники.

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Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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